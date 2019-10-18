Son Dakika Haberleri: Araç içinde uyuşturucu imal eden kişiler yakalandı
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Araç içinde uyuşturucu imal eden kişiler yakalandı

1 saat önce

İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ve imalatının yapıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, köy sınırları içerisindeki otomobili bularak inceleme yaptı.

Araç içinde uyuşturucu imal eden kişiler yakalandı, System.String[]

İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ve imalatının yapıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, köy sınırları içerisindeki otomobili bularak inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler neticesinde otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, araçtaki şüpheliler O.Ş, (29) S.U, (26) ve İ.K, (26) gözaltına aldı.


Otomobil içerisinde ve şüphelilerin üst aramasında 100 gram metanfetamin, 3 adet payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1040 lira ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ş'nin basit yaralama suçundan arama kaydı olduğu öğrenildi.

Kulaca, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:17 Kaynak: AA
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