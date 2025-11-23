Araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu

Araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu
23.11.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ormanlık bir alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki Ümit Kiraz, aracından yaklaşık 150 metrelik şarampolde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Kiraz'ın aracı ve kan izlerine rağmen kendisine ulaşılamadığı bildirildi. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede yapılan arama çalışmaları sonucunda Kiraz, eğimli arazide ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki kayıp şahıs, aracından yaklaşık 150 metrelik şarampolde ölü bulundu.

Serdivan Selahiye Mahallesi, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu. AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
IMF’den kritik Türkiye değerlendirmesi Enflasyon tahmini de verildi IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Aynı hastalık nüksetti Mehmet Ali Erbil fenalaştı Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

10:33
Gürsel Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı
10:22
Koç Holding, Tayland’daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor
09:56
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi
09:40
Kral Kaybederse final yapıyor
Kral Kaybederse final yapıyor
09:05
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
08:58
G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi kabul edildi
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2025 10:57:13. #7.11#
SON DAKİKA: Araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.