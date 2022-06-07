Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika
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Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

07.06.2022 13:34

Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendiKASTAMONU Kastamonu'da bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü amatör kamera ile böyle görüntülendi.

Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

KASTAMONU Kastamonu'da bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü amatör kamera ile böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'ya bağlı İnebolu ilçesinin İkiyaka köyü mevkinde seyir halindeki aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Bir müddet aracın önünde ilerleyen yaklaşık 10 domuz ve yavruları, bir süre sonra yoldan çıkarak ormana doğru kaçarak gözden kayboldu. O anlar aracın içindekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip böyle darp ettiler Seyir halindeki aracın önünü kestiler, içindekileri indirip böyle darp ettiler Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın önüne çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

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