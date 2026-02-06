Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Ankara'da araç muayenesinde çıkan tartışmada darbedilen polis memuru M.O.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ekran Haber'in özel haberine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat'ta polis memuru M.O.K., aracını rutin muayene için TÜVTÜRK istasyonuna götürdü. Görevliler, stop lambasının yanmadığını belirterek aracı muayeneden geçirmedi.

İSTASYON ÇALIŞANLARI POLİS MEMURUNU DARP ETTİ

Karara tepki gösteren M.O.K. ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede hakaret ve tehdit içeren kavgaya dönüştü. İddiaya göre çalışanlar, polis memuru M.O.K.'yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.O.K.'yi hastaneye kaldırdı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Gazi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.O.K., üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından Y.K. ve S.A., "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 Şubat'ta gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Y.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.