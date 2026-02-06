Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler - Son Dakika
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

06.02.2026 15:39
Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda çıkan tartışmada darbedilen polis memuru M.O.K., hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da araç muayenesinde çıkan tartışmada darbedilen polis memuru M.O.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ekran Haber'in özel haberine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat'ta polis memuru M.O.K., aracını rutin muayene için TÜVTÜRK istasyonuna götürdü. Görevliler, stop lambasının yanmadığını belirterek aracı muayeneden geçirmedi.

İSTASYON ÇALIŞANLARI POLİS MEMURUNU DARP ETTİ

Karara tepki gösteren M.O.K. ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede hakaret ve tehdit içeren kavgaya dönüştü. İddiaya göre çalışanlar, polis memuru M.O.K.'yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.O.K.'yi hastaneye kaldırdı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Gazi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.O.K., üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından Y.K. ve S.A., "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 Şubat'ta gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Y.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ankara21 Ankara21:
    Bu nedir Allah aşkına, Basit araç muayene tartışma bu hale geliyor 68 4 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    Bak orada değildim ama tahmin ediyorum kesin ben polisim nasıl beni muayeneden geçirmesin demiştir Yedirememmiştir tartışmaya girmiştir 15 45 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    bir sürü para alıyorlar, basit hataları orada yapsalar, neyse yine ücretini alsınlar, insanlara eziyet, zaman kaybı iş yerinden izin al, tekrar randevu al, amir izin vermez, iş yerinde onunla kavga et, muayenede kavga et, tamirci fırsat kolluyor, onunla kavga et, sonuçta bir araç muayene, nedir yani, hatayı orada düzelt, yan tarafa atölye kur, tamiratı yap muayeneden geçsin herkes işine gücüne baksın. 25 2 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    üçünüde gömerim 4 4 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    Oğlum anlamıyor musun Türkçe bilmiyor musun stop lamba bozuk muayeneden geçmez normal vatandaş nasıl geçmiyorsa sen de geçmeyeceksin 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
