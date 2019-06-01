Aracını park etmek isterken başka aracın üstüne düştü
1 saat önce
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında aracını park etmek isteyen bir sürücü otomobilini başka bir aracın üzerine devirdi.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
'un Gümüşlük Mahallesi
'nde yaşanan trafik kazasında aracını park etmek isteyen bir sürücü otomobilini başka bir aracın üzerine devirdi. Maddi hasarla atlatılan kaza görenleri şaşkına çevirdi.
Kaza, bugün öğleden sonra Gümüşlük Adalar
Denizi Tatil Sitesi civarında yaşandı. 34 PV 7798 plakalı cipini park etmek sürücü, yokuşta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yüksekliğe çıkıp, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - MUĞLA
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