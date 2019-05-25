Son Dakika Haberleri: Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun süre uğraş verdiler

Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun süre uğraş verdiler

1 saat önce

RİZE (İHA) – Rize'de bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun süre uğraş verdiler, System.String[]
RİZE (İHA) – Rize'de bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Çayeli istikametinden Rize şehir merkezi istikametine gitmekte olan bir kamyonetin önündeki bir başka kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada Osman Yılmaz ve Hasan Kandemir bulundukları araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartamayınca olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralılar sıkıştıkları aracın içerisinden çıkartıldı. Hasan Kandemir ve Osman Yılmaz yaralı olarak RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada yaralanan bir diğer sürücü Mehmet Ay da aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:12 Kaynak: İHA
Osman Yılmaz, Rize, 3. Sayfa
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