Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun süre uğraş verdiler
1 saat önce
RİZE (İHA) – Rize'de bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:12 Kaynak: İHA
RİZE (İHA) – Rize
'de bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Rize merkeze bağlı Gündoğdu
Mahallesi'nde meydana geldi. Çayeli
istikametinden Rize şehir merkezi istikametine gitmekte olan bir kamyonetin önündeki bir başka kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada Osman Yılmaz
ve Hasan Kandemir
bulundukları araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartamayınca olay yerine Rize Belediyesi
itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralılar sıkıştıkları aracın içerisinden çıkartıldı. Hasan Kandemir ve Osman Yılmaz yaralı olarak RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazada yaralanan bir diğer sürücü Mehmet Ay
da aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - RİZE
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