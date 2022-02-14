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Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular - Son Dakika

Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular

14.02.2022 10:22
Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular

Gaziantep'te 2 kişi, aralarına aldıkları arkadaşlarını silah zoruyla banka oturttuktan sonra kask ve tekmelerle dövdü. Olayın cep telefonu kamerasına yansımasının ardından harekete geçen ekipler, 2 kişiyi de kısa sürede yakaladı.

Gaziantep'te 10 Şubat 2022 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir parkta iddiaya göre, bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları öne sürülen başka bir genç Erdal K.'yı aralarına alarak uzun süre öldüresiye darp etti. Öfkesi bir türlü dinmeyen gençler, daha sonra da Erdal K.'ya bıçak çekerek yaralamaya çalıştı. O anlar ise gençlerden biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

KAFASINA KASKLA VURDULAR

Cep telefonu ile kaydedilen dehşet anları bu kadar da olmaz dedirtti. Görüntülerde, gençlerden birinin araya aldıkları diğer gencin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kaskla vurma, bıçak çekilme ve tekme tokat saldırılma anları yer aldı. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 4 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "10.02.2022 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2'si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2'si ise serbest kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

Vicdansızlıkları pes dedirtti! Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla dövdüler
Vicdansızlıkları pes dedirtti! Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla dövdüler
Vicdansızlıkları pes dedirtti! Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla dövdüler
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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular - Son Dakika


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