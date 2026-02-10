Aralık 2025 Sanayi Üretimi Düştü

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,8 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artış gösterdi.

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 6 12,3 8 9,4 6,8 8,1 1,8 0,9 0,1 2,4 -1,7 1,7 2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,8 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3 2024 1,3 11,2 4,3 -1 0,1 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7 2025 1,1 -2 2,3 3 4,8 8,2 4,9 7,1 3 2,1 2,2 -2,1

