Son Dakika Haberleri: Aralık Ayında Erzurum Havalimanı'nda 92 Bin 563 Yolcuya Hizmet Verildi

Aralık Ayında Erzurum Havalimanı'nda 92 Bin 563 Yolcuya Hizmet Verildi

1 saat önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 92 bin 63, dış hat yolcu trafiği 500, toplam yolcu trafiği ise 92 bin 563 oldu.

Aralık Ayında Erzurum Havalimanı'nda 92 Bin 563 Yolcuya Hizmet Verildi, System.String[]
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 92 bin 63, dış hat yolcu trafiği 500, toplam yolcu trafiği ise 92 bin 563 oldu.

2018 yılı Aralık ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 621 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 15 olmak üzere, toplam uçak trafiği 636'ya ulaştı.

2018 yılı Aralık ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 628 ton olarak gerçekleşti.

1 Yıllık Gerçekleşmeler

Erzurum Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.365.450'ye, uçak trafiği 9.498'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9.722 ton oldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Aralık, Erzurum, Güncel
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