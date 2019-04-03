Son Dakika Haberleri: Aramco Geçen Yılki 111,1 Milyar Dolarlık Net Kârıyla Dünyanın En Kârlı Şirketi Oldu

Aramco Geçen Yılki 111,1 Milyar Dolarlık Net Kârıyla Dünyanın En Kârlı Şirketi Oldu

1 saat önce

Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco geçen yılki 111,1 milyar dolarlık net kârıyla dünyanın en kârlı şirketi oldu. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başında olduğu şirketin dün açıkladığı verilere göre, Aramco 2018 yılında 111,1 milyar dolar karşısında kâr elde etti. New York Times’ın haberine göre bu rakam Suudi petrol devini muhtemelen şimdiye dek […]The post Aramco geçen yılki 111,1 milyar dolarlık net kârıyla dünyanın en kârlı şirketi oldu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Aramco Geçen Yılki 111,1 Milyar Dolarlık Net Kârıyla Dünyanın En Kârlı Şirketi Oldu, System.String[]
Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco geçen yılki 111,1 milyar dolarlık net karıyla dünyanın en karlı şirketi oldu.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başında olduğu şirketin dün açıkladığı verilere göre, Aramco 2018 yılında 111,1 milyar dolar karşısında kar elde etti. New York Times'ın haberine göre bu rakam Suudi petrol devini muhtemelen şimdiye dek en çok kar elde eden şirket konumuna yerleştiriyor.

Aramco'yu 2018'de 59,5 milyar dolarlık net karıyla Apple ve 35,5 milyar dolarlık net karıyla Samsung izliyor. Aramco'yu petrol şirketleri arasında ise geçen yılki 23,9 milyar dolarlık net karıyla Hollanda merkezli petrokimya şirketi Royal Dutch Shell ve 20,8 milyar dolar net karıyla ABD petrol şirketi Exxon Mobil takip ediyor.

Aramco'nun net karı, Apple, Google ve Exxon Mobil'in toplamda elde ettikleri kar rakamını aşıyor. Şirketin vergi, amortisman öncesi karının ise 224 milyar dolar olduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın petrol çıkarma maliyetlerinin çok düşük olduğu biliniyor.

Öte yandan Suudi Aramco'nun dünyanın en büyük petrol yan ürünleri üreten ve işleyen şirketlerinden biri olan Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu'nun (SABIC) yüzde 70 hissesini satın almak için, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 259.125 milyar riyal değerinde (69,1 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülke ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltarak "ekonominin çeşitlendirilmesi"ni vaat ettiği biliniyor. Suudi Aramco'nun bu karının Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından "zor günler" geçiren Muhammed bin Selman'a ekonomi vizyonunda yeterli kaynağı sağlayacağı yorumları yapılıyor. Suudi Aramco, petrol fiyatlarının düşük olduğu 2016 yılında yalnızca 13,3 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:39 

New York Times, Suudi Arabistan, Sektörel
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