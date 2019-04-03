Aramco Geçen Yılki 111,1 Milyar Dolarlık Net Kârıyla Dünyanın En Kârlı Şirketi Oldu

Suudi Arabistan
devletine ait petrol şirketi Aramco geçen yılki 111,1 milyar dolarlık net karıyla dünyanın en karlı şirketi oldu.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başında olduğu şirketin dün açıkladığı verilere göre, Aramco 2018 yılında 111,1 milyar dolar karşısında kar elde etti. New York Times
'ın haberine göre bu rakam Suudi petrol devini muhtemelen şimdiye dek en çok kar elde eden şirket konumuna yerleştiriyor.
Aramco'yu 2018'de 59,5 milyar dolarlık net karıyla Apple
ve 35,5 milyar dolarlık net karıyla Samsung
izliyor. Aramco'yu petrol şirketleri arasında ise geçen yılki 23,9 milyar dolarlık net karıyla Hollanda
merkezli petrokimya şirketi Royal Dutch Shell
ve 20,8 milyar dolar net karıyla ABD
petrol şirketi Exxon Mobil
takip ediyor.
Aramco'nun net karı, Apple, Google
ve Exxon Mobil'in toplamda elde ettikleri kar rakamını aşıyor. Şirketin vergi, amortisman öncesi karının ise 224 milyar dolar olduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın petrol çıkarma maliyetlerinin çok düşük olduğu biliniyor.
Öte yandan Suudi Aramco'nun dünyanın en büyük petrol yan ürünleri üreten ve işleyen şirketlerinden biri olan Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu'nun (SABIC) yüzde 70 hissesini satın almak için, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 259.125 milyar riyal değerinde (69,1 milyar dolar) olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülke ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltarak "ekonominin çeşitlendirilmesi"ni vaat ettiği biliniyor. Suudi Aramco'nun bu karının Cemal Kaşıkçı
cinayetinin ardından "zor günler" geçiren Muhammed bin Selman'a ekonomi vizyonunda yeterli kaynağı sağlayacağı yorumları yapılıyor. Suudi Aramco, petrol fiyatlarının düşük olduğu 2016 yılında yalnızca 13,3 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.
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