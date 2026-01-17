Aranan İki Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işlediği çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca hapis cezası ile aranan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tehdit kasten yaralama suçundan aranan T.K. ile kaçaklık suçundan aranan Ö.Y. adlı şahıs İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.K. ve Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
