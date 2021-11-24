Arap koalisyonu Kızıldeniz'de 2015'ten bu yana 231 deniz mayını temizledi - Son Dakika

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu güçlerinin 2015 yılından bu yana Kızıldeniz'in çeşitli noktalarında 231 deniz mayınını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Arap koalisyonu yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin son olarak 11 deniz mayınını Kızıldeniz'e gelişigüzel bıraktıklarını belirtti.

Husi milisleri tarafından düşmanca davranış sergilendiği ve sürekli krizin tırmandırıldığı aktarılan açıklamada, 2015 yılı başından bu yana Arap koalisyon güçlerinin ticari gemileri ve dev petrol tankerlerini tehdit eden 231 deniz mayınını etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın yarı resmi televizyon kanalı al Arabia'da verilen habere göre, koalisyon güçleri Marib'de hükümete bağlı güçlere askeri ve lojistik destek verdi. Haberde verilen desteğin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Husilere bağlı Saba haber ajansı bir güvenlik kaynağından aktardığı açıklamada, koalisyon güçlerinin salı günü Yemen'in Marib iline 16 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.