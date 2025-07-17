Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici

Karadeniz bölgesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada infial yarattı. Esnaf bir kadınla karşılaşan Arap turistin davranışı, kullanıcılar tarafından "saygısızlık" ve "alaycılık" olarak nitelendirildi.

BİR TOMAR PARA SAYIP 200 TL VERDİ

Tepki çeken görüntülerde Arap turistin cebinden bir tomar para çıkararak kadına verecekmiş gibi saydığı görülüyor. Kadın esnafın umutla izlediği bu anların ardından Arap turistin kadına yalnızca 200 TL vermesi dikkat çekti.

"ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ"

O anları kahkaha atarak kayda aldıran Arap turistin görüntüsünün altına "Karadeniz Arap kaynıyor. Çok üzücü çok", "Utanç", "Korkarım bunlar iyi günlerimiz", "İki resim var burada: birincisi görgüsüzlük, ikincisi tamahkarlık", "Çok kötü görüntü", "Arap turistin yaptığı terbiyesizlik" şeklinde yorumlar yapıldı.