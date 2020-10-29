Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 15, Libya'da 8, Kuveyt'te 4, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Katar'da ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 435 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 363'e, vaka sayısının da 346 bin 482'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 333 bin 5 oldu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 782 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, can kaybının 831'e, vakaların 59 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısının da 33 bin 550'ye yükseldiği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 760 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybı 767'ye, vaka sayısı da 124 bin 666'ya yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 115 bin 475'e ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 1312 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 488'e, vaka sayısının 130 bin 336'ya çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 126 bin 147 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 211 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 231'e, vakaların 132 bin 150'ye, iyileşenlerin 129 bin 124'e ulaştığı aktarıldı.