Arapçeşme'ye Modern Düğün Salonu
38 dakika önce
Gebze'de Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi içerisinde yer alan düğün salonu bölge halkına hizmete sunulacak.
Gebze
'de Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi içerisinde yer alan düğün salonu bölge halkına hizmete sunulacak.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker
'in projeleri arasında bulunan, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi içerisinde yer alan düğün salonuyla bölge halkına hizmet verecek. 4 bin 893 metrekare alan üzerine yapılan merkezde düğün salonun yanı sıra bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda spor salonu, kütüphane, etüt odaları, derslikler, oyun odaları ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. Bölgenin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen merkezde yer alan düğün salonu sayesinde bölge halkı düğün, nişan, toplantı gibi etkinliklerini bu merkezde gerçekleştirebilecek. 400 misafirin aynı anda ağırlanabileceği düğün salonu modern görünümüyle dikkat çekiyor. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
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