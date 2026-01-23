Aras Kargo Zeren Spor ile Karşılaşıyor

SULTANLAR Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-1 yenilen 6'ncı sıradaki Aras Kargo yarın evinde 4'üncü basamakta yer alan Zeren Spor'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-0 yenilen İzmir ekibi bu kez seyirci desteğiyle kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde son olarak evinde Kuzeyboru'ya 3-0 yenilen ve düşme hattının 1 basamak üstünde 12'nci sırada yer alan Göztepe, deplasmanda 7'nci sıradaki Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç 14.00'te başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise aynı saatte Vakıfbank deplasmanında mücadele verecek.