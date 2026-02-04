Arasta Hamamı Müzeye Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arasta Hamamı Müzeye Dönüşüyor

04.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'teki tarihi Arasta Hamamı, sergi ve müze alanı olarak restore edilecek ve 1 yıl içinde tamamlanacak.

Tarihi Arasta Hamamı, Fatih Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek sergi ve müze alanı olarak hizmet verecek.

İlçenin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla planlanan çalışmalar kapsamında ele alınan Arasta Hamamı'nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi onaylandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çok uzun yıllardır metruk halde duran hamamın Arasta Pazarı'nın bir parçası olduğunu belirterek, tescilli eserlerin projelerini oluşturmanın uzun zaman aldığını söyledi.

Turan, hamamın 16. yüzyıldan kalma bir eser olduğunu anımsatarak, "Hamam olarak ihya edilmeyecek. Çünkü hamamın birçok parçası şu anda burada yok olmuş vaziyette. Fakat çağdaş bir normla beraber bir müze alanı, sergi alanı ve turizmin tam merkezi bir alan haline gelecek. Arasta Pazarı'nın girişinde bir sergi ve müze alanı olarak hem İstanbulluların hem de burayı gezmeye gelen bütün turistlerin hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapının tarihsel olarak Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapıldığını aktaran Turan, projenin uzun zamandır onaydan geçmesini beklediklerini, gerekli onayların ve ihalelerin gerçekleştiğini kaydetti.

Arasta Hamamı projesinin yaklaşık bir yıl içerisinde biteceğini dile getiren Turan, "Bittiğinde belki yüzyıllar boyunca metruk olarak kalan bu yapıyı diğer eserlerimiz gibi İstanbul'a ve tarihe kazandırmış oluruz. Aslında hem miras hem de emanet bu eserler. Ecdadımızdan miras olarak aldık ama bunları aynı zamanda bir emanet olarak gelecek nesillere taşıyoruz." diye konuştu.

Son 25 yıldır Türkiye'de kültürel miras eserlerinin her boyutta ihya edildiğini aktaran Turan, "Şu anda Fatih'te 140'a yakın çeşmeyi ihya ettik. Tekrar ayağa kaldırdık ve su akıttık. Birçok sıbyan mektebi, medreseler ayağa kalktı. Bunları tekrar restore ediyoruz, dolayısıyla büyük bir ihya çalışması var." dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"Bugün 12 bine yakın kültürel miras eseriyle Türkiye'de ve dünyada bu kadar ufak bir alanda kültürel miras barındıran bir başka ilçe hemen hemen yoktur. Türkiye'de İstanbul'daki kültürel mirasın yüzde 40'ı şu anda sadece Fatih'in sınırlarında. Halbuki haritaya baktığınızda Fatih çok ufak bir yerdir. Türkiye'deki kültürel miras açısından da bakıldığında medeniyetimizin en büyük şaheserleri şu anda Fatih sınırları içerisinde. Biz de çeşme, sıbyan mektebi, hamam, kalıntı demeden hem de dönem gözetmeden ayağa kaldırabileceğimiz bütün kalıntıları kaldırmaya çalışıyoruz."

Arasta Hamamı'nın restorasyonu tamamlandıktan sonra ücretsiz şekilde ziyarete açık olacağını vurgulayan Turan, hamamın hem sergi alanıyla hem de kadınların el emeği ürünleriyle nitelikli bir hale geleceğini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arasta Hamamı Müzeye Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:41:52. #7.11#
SON DAKİKA: Arasta Hamamı Müzeye Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.