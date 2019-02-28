Arasta Kültürünü Karaman'a Kazandıracağız

Şahin; Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan mesleklerden bazılarını geri kazandırmak için somut çalışmalar yapacağız. Hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de Karaman'ın ismini ulusal düzeyde bu yönüyle öne çıkan bir şehir haline getireceğiz diyen Şahin konuya ilişkin şu sözlere yer verdi.

Bu çalışmamızın amacı, bu mesleklerin ekonomik değerinden daha çok şehrimize sağlayacağı sosyo-kültürel zenginlik olacaktır. Çoğu el emeği ile üretime dayalı bu sanatsal değerlerin, meslek dallarının korunması kadar sayıları giderek azalan ustalarımıza sahip çıkmayı da hedeflemekteyiz. Geçmişte bu işten ekmeğini kazanmış ve de bu işle iştigal ederken son yıllarda kapısına kilit vurmuş ya da şartlar gereği işini boşlamış olan esnaf ve sanatkarın belediyemiz aracılığı ile daha iyi şartlarda ve yeniden üretim yapabilmesini sağlayacağız dedi.

Bunun yanında bir diğer amaçlarını da "Arasta Kültürü" şeklinde ifade eden Şahin bu kültürün ne manaya geldiğine de şu sözlerle açıklık getirdi. İmkânlar ölçüsünde şehrimizin uygun bir bölümünde "Arasta Kültürü"nü yerleştirmeyi de hedeflemekteyiz. Arasta Kültürü şehirde geleneksel el sanatlarının kültürel ürünler olarak pazarlanması, sergilenmesi ve turizm noktasında değer üretilmesine imkân sağlayacak bir çarşının oluşturulmasıdır diyen Şahin, "Arasta Kültürü" hem unutulmaya yüz tutan mesleklerin hem de modern yaşama katkı sağlayan kimi sanatsal faaliyetlerin yerel ve ulusal düzeyde ön plana çıkarılmasını sağlayacak olup Karaman'ın tanıtımı için sıra dışı bir çalışma olacaktır dedi.