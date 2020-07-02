Araştırma: İnsanlar seyahate "son derece" temkinli yaklaşıyor

Google tarafından 10-12 Nisan tarihleri arasında 5 Avrupa ülkesi ile ABD'de yapılan araştırma, pandemi nedeniyle insanların bseyahate "son derece temkinli" yaklaştıklarını ortaya koydu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin, "Korona Virüsü (Covid-19) sonrası nasıl bir dünya bizi bekliyor?" başlıklı raporunda Google araştırmasına da yer verildi.

"Google araştırması, Covid-19 pandemisi sonrasında insanların seyahatle ilgili yaklaşımlarına dair önemli ipuçları barındırmaktadır" denilen raporda, "Araştırma, turizm sektörünü zorlu bir sürecin beklediğini göstermektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Google tarafından 10-12 Nisan tarihleri arasında ABD, İtalya ve Fransa 'da 1000'er,

İspanya 'da 750 ve Almanya ve İngiltere 'de 1500'er katılımcı olmak üzere toplamda 6 bin 750 kişiyle yapılan araştırma, insanların seyahate karşı son derece temkinli bir yaklaşım içinde olduklarını sergileyen sonuçlar ortaya koymuştur.

"Google araştırmasına göre; Alman tatilciler İngilizlere göre tatile daha istekli bir tablo çizmektedir.

"'Tatil amaçlı olarak yurt içinde ne zaman seyahate çıkmayı planlıyorsunuz?' sorusuna verilen yanıtlar, önümüzdeki 6 aylık süreçte yurt içi tatile en istekli olanların Fransızlar olduğunu ortaya koyarken Fransızları İtalyanlar ve Almanlar izledi. Tatile en az istekli olanlar ise İngilizler oldu.

"'Tatil amaçlı olarak yurt dışına ne zaman seyahat etmeyi planlıyorsunuz?' şeklindeki soruya verilen yanıtlar, yurt dışı tatile en istekli grubun Alman vatandaşları olduğunu ortaya koymaktadır.

"Almanların yüzde 17'si önümüzdeki 3 aylık dönemde yurt dışı seyahat planı yaparken 3-6 ay içinde yurt dışı tatil planı yapan Almanların oranı yüzde 24 seviyesinde bulunmaktadır. Önümüzdeki 6 aylık dönemde yurt dışı tatil planı konusundaki en isteksiz ülkeler ise ABD ve İtalya olmuştur." (Grafik)