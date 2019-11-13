Son Dakika Haberleri: Araştırma: İnsanlara iyi ve hoşgörülü davranmak ömrü uzatıyor
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Araştırma: İnsanlara iyi ve hoşgörülü davranmak ömrü uzatıyor

6 saat önce

Bilim insanlarına göre etrafındaki insanlara iyi davranmak ve hoşgörülü olmak insan ömrünü uzatıyor

Araştırma: İnsanlara iyi ve hoşgörülü davranmak ömrü uzatıyor, System.String[]

Bilim insanlarına göre etrafındaki insanlara iyi davranmak ve hoşgörülü olmak insan ömrünü uzatıyor.


California Üniversitesi'ne bağlı Bedari Kindness Enstitüsü'nde çalışan bir grup antropolog ve psikolog, "başkalarına iyi davranmanın" insan psikolojisi ve genel olarak insan sağlığına ne tür katkılar sağladığını araştırdı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:01 
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