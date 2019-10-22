Son Dakika Haberleri: Araştırma: Toplu ağaçlandırma iklim krizi ile mücadelede yeterli değil
Son Dakika Dünya Araştırma: Toplu ağaçlandırma iklim krizi ile mücadelede yeterli değil

Araştırma: Toplu ağaçlandırma iklim krizi ile mücadelede yeterli değil

1 saat önce

Bilim insanları, küresel ısınma ile mücadelede ormanlaştırma yönteminin tahmin edilenden daha az olumlu etkiye sahip olacağını açıkladı

Araştırma: Toplu ağaçlandırma iklim krizi ile mücadelede yeterli değil, System.String[]

Bilim insanları, küresel ısınma ile mücadelede ormanlaştırma yönteminin tahmin edilenden daha az olumlu etkiye sahip olacağını açıkladı.


Bonn Üniversitesi ve Nairobi merkezli Dünya Tarımsal Ormancılık Enstitüsü'nden araştırmacılar, yayımladıkları yazıda dünya üzerinde orman yetiştirilebilecek alanların önceki tahminlere göre daha az olduğunu ve bunun iklim krizi ile mücadelede etkili bir yöntem olamayacağını belirtti.

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Bonn Üniversitesi, Nairobi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:43 
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