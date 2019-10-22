Araştırma: Toplu ağaçlandırma iklim krizi ile mücadelede yeterli değil
1 saat önce
Bilim insanları, küresel ısınma ile mücadelede ormanlaştırma yönteminin tahmin edilenden daha az olumlu etkiye sahip olacağını açıkladı
Bilim insanları, küresel ısınma ile mücadelede ormanlaştırma yönteminin tahmin edilenden daha az olumlu etkiye sahip olacağını açıkladı.
Bonn Üniversitesi ve Nairobi merkezli Dünya Tarımsal Ormancılık Enstitüsü'nden araştırmacılar, yayımladıkları yazıda dünya üzerinde orman yetiştirilebilecek alanların önceki tahminlere göre daha az olduğunu ve bunun iklim krizi ile mücadelede etkili bir yöntem olamayacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:43
Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı Times: ABD, petrolü Putin'den uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor Erdoğan ve Putin arasında kritik Suriye görüşmesi: Erdoğan, Güvenli Bölge'yi genişletmek istiyor