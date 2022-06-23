Arazide bulunan yavru şahinlere koruma - Son Dakika
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Arazide bulunan yavru şahinlere koruma

23.06.2022 17:17
Arazide bulunan yavru şahinlere koruma

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazide bulunan 2 yavru şahin, korumaya alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazide bulunan 2 yavru şahin, korumaya alındı. Veteriner Faruk Ogan, "Gayet sağlıklılar. Hayvanseverler bulmamış olsaydı ölebilirlerdi" dedi.

Boğazkent Mahallesi'nde arazide hayvanseverler tarafından bulunan 2 yavru şahine, ilçede veterinerlik yapan Faruk Ogan ve ekibi sahip çıktı. 2 gündür klinikte tedavisi yapılan yavruları elleriyle besleyen Ogan ve ekibi, daha sonra Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edecek.Veteriner Faruk Ogan, annenin avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen 2 yavrusunun tedavi için kendilerine getirildiğini söyledi. İlk geldiklerinde yavruların ürktüğünü belirten Ogan, "Çok korktukları için mama veriyorduk, yemiyorlardı. Daha sonra yavaş yavaş mama yemeye ve bize güvenmeye başladılar. Şu an genel durumları çok iyi. Gayet sağlıklılar. Hayvanseverler bulmamış olsaydı ölebilirlerdi" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazide bulunan yavru şahinlere koruma - Son Dakika

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