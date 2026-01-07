Arca Çorum FK, Mame Thiam'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Thiam ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.