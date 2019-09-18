Son Dakika Haberleri: Arda Aydın'ın ilk albümü dijital platformlarda yerini aldı
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Arda Aydın'ın ilk albümü dijital platformlarda yerini aldı

1 saat önce

Türk tiyatrosunun en başarılı oyuncularından Arda Aydın'ın ilk albümü 'Yazılmış Tüm Mektuplar' dijital platformlarda yerini aldı.

Arda Aydın'ın ilk albümü dijital platformlarda yerini aldı, System.String[]

Glass, Avengers: Oyunun Sonu, Dunkirk, Sarışın Bomba, Star Wars: Son Jedi, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, Limit Yok gibi gişe rekortmeni filmlerden ve özellikle Leonardo DiCaprio'nun dublajından sesine aşina olduğumuz Aydın'ın albümünde sözü ve müziği kendisine ait Güneşte, Gece Vapuru, Kalmadı İzimiz, Kenarından, Sonra ve Kimden Olduğu Belli Olmayan isimli altı şarkı yer alıyor.

Orçun Tekelioğlu aranjörlüğünde Erekli Stüdyo'da kaydedilen Yazılmış Tüm Mektuplar albümü pop-rock ve R&B tarzlarının bir bütünü. Her şarkının ayrı bir hikayesi var ve bu şarkıların her biri birer mektup olduğu için albümün adı Yazılmış Tüm Mektuplar. Bu yaz başında Sezen Aksu'nun Ünzile'sini,

çocuk istismarcılarının azıttıkları ve ülkede sanki hiç yoklarmış gibi davranıldığı zamanlarda yeniden düzenleyip yayınlayan Aydın, albümüne yeni 'Bonus Track'ler eklemeye devam ediyor.

Arda Aydın ilk albümü 'Yazılmış Tüm Mektuplar'ı şöyle anlatıyor: "Bu şarkıların hepsi birer mektup, burası gerçek. Bugüne kadar yazdığım tüm mektupların sadece bir kısmı. Diğer mektuplar da zamanla dinlenecek kıvama gelir diye düşünüyorum. Siz dinlemek isterseniz elbette. Gece Vapuru'nun Kenarından geçip, Kimden Olduğu Belli Olmayan bir şeyden Sonra, Güneşte, Kalmasın İzimiz derseniz belki, belli mi olur? Hayat bu. Yeni mektuplar yazdırır insana. Ummaktan ve enstrümanı ele almaktan başka çare yok!"

Star Wars, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55 Kaynak: Bültenler
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