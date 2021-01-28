Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı - Son Dakika

Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı

28.01.2021 17:53
Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı, System.String[]

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci çocuklarını kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, aile genişleyince daha büyük bir ev satın aldı. Turan, tepeden tırnağa yenilediği villaya toplamda 5 milyon dolar ödedi.

2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, ilk çocukları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına aldı. Çift, ilk çocuklarının ardından arayı uzatmayarak ikinci çocuklarını yaptı.

EVİ TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci oğulları Asil Aslan'ı kucaklarına alan Turan çifti, ailenin genişlemesiyle birlikte oturdukları siteden daha büyük bir ev satın aldı. Satın aldıkları evi baştan aşağı yenileyen Arda Turan'ın evine ödediği ücret dudak uçuklattı.

Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı

ÇİFT BİRKAÇ ÇOCUK DAHA İSTİYOR

Günaydın'da yer alan habere göre Beykoz Çubuklu Vadi'de ev satın alan Turan'ın, yaptığı toplam masraf, 5 milyon dolar (37 milyon TL). İki dönüm bahçe içinde yer alan, beş oda üç salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştiren çiftin, birkaç çocuk daha yapacağı öğrenildi.

Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı
Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı
Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı
Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Evlilik, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Turan'ın satın aldığı ev dudak uçuklattı - Son Dakika Magazin


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