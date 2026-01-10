Ardahan’da 2026 İl Koordinasyon Toplantısı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında, 2026 yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2026 yılının birinci toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

2026 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımcı kurum ve kuruluşların ilimizdeki yatırım ve çalışmalarına ilişkin son verileri paylaşan Vali Çiçek, yatırım izleme raporlarına göre Ardahan'da 25 kuruluşa ait 243 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 13 milyar 639 milyon 369 bin 637 TL olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 12 milyar 226 milyon 420 bin 572 TL harcama yapıldığını belirten Vali Çiçek, 2025 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 2 milyar 541 milyon 222 bin 533 TL olduğunu, dönem sonuna kadar 1 milyar 128 milyon 273 bin 468 TL harcama yapıldığını, yapılan harcamaya göre proje genelinde nakdi gerçekleşme oranının % 83 olduğunu kaydetti.

Vali Çiçek ayrıca, 25 kurum ve kuruluşa ait toplam 243 projeden ise biten projelerin 159, devam eden projelerin 46, ihale aşamasındaki projelerin 6, başlanamayan projelerin 29, tasfiye edilen projelerin 3 adet olduğunu, bu projelerin 39'unun tarım, 24'ünün ulaştırma, 32'sinin eğitim, 5'inin sağlık, 48'inin enerji, 10'unun diğer kamu hizmetleri (iktisadi) ve 85'ninde diğer kamu hizmetlerine (sosyal) olduğunu dile getirdi.

Vali Çiçek'in değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.

Toplantı sonunda konuşan Çiçek, "2026 yılının 1. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısını yapmak üzere toplandığımız bugün sizlerden, ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili yapacağınız çalışmaları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyor ve yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi. - ARDAHAN