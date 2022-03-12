Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı

12.03.2022 20:45
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle 61 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığı Göle ilçesinde 3, Posof'ta ise 2 köy yolunun açılması için tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında yolda kalan 6 araç da özel idare ekiplerince kurtarıldı.

YORUMLAR
500
Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 56 köy yolu ulaşıma açıldı Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 56 köy yolu ulaşıma açıldı

Hisarcık, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:10 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy'dan ilk açıklama geldi! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 20:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement