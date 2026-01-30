Ardahan\'da Kar ve Buz Temizliği

Ardahan'da belediye ekipleri, şehir merkezini kar ve buzdan temizliyor.

Kent genelinde hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü kentte belediye ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

İş makineleriyle cadde ile sokaklarda çalışma yapan ekipler, yolları kar ve buzdan temizliyor.

Ardahan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Murat Karaçelik, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır kar kütlelerini topladıklarını söyledi.

Çalışmanın bütün cadde ve sokaklarda sürdüğünü ifade eden Karaçelik, "Bu çalışmayı yani kent içindeki kar ve buz kütlelerini toplamayı yaklaşık 40 gündür sürdürüyoruz. Şu ana kadar 525 kamyon karı şehir dışına taşıdık. Amacımız, yol ve kaldırımları sağlıklı hale getirmek." dedi.