Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte akşama doğru yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini artıran tipi buzlanmaya neden oldu.
Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Tipinin etkisini artıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?