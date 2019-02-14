Ardahan'da Minik Buz Hokeyi Takımı Gösteri Yaptı
1 saat önce
Ardahan Üniversitesi'nin (ARÜ) daveti üzerine Ardahan'a gelen Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü buz hokeyi minik takımı, bir gösteri yaptı.
Ardahan Üniversitesi'nin (ARÜ) daveti üzerine Ardahan'a gelen Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü buz hokeyi minik takımı, bir gösteri yaptı.
ARÜ İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bahçesinde oluşturulan doğal pist üstünde yapılan gösteri izleyenler tarafından beğeni aldı.
ARÜ Rektörü Mehmet Biber, burada yaptığı açıklamada, doğal bir pist oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Burada yararlanmak isteyenler imkan sağlanacak. Bizim amacımız elimizdeki bu ve benzeri imkanları değerlendirmektir. Bugün bu gösteriyi yapanları da kutluyorum." dedi.
Minik takımı, Biber'in yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci izledi.
Rektör Biber, minik sporculara makamında çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:21 Kaynak: AA
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