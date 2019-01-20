Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Sibirya Soğukları Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Ardahan'da Sibirya Soğukları Hayatı Durma Noktasına Getirdi

42 dakika önce

Ardahan'da son bir haftadır etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Ardahan'da Sibirya Soğukları Hayatı Durma Noktasına Getirdi, System.String[]
Ardahan'da son bir haftadır etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının dün gece eksi 22 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi.

Ardahanlılar otomobillerini soğuktan korumak için halı kilim ve battaniyelerle kapatırken, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Doğalgaz ve elektrik faturalarının arttığına dikkat çeken vatandaşlar, bölge şartlarının zor olduğunu ve yetkililerden bölgeye has destek yapılması gerektiğini belirttiler. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Sibirya, Ardahan, Spor
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