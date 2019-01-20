Ardahan'da Sibirya Soğukları Hayatı Durma Noktasına Getirdi
42 dakika önce
Ardahan'da son bir haftadır etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Ardahan'da son bir haftadır etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının dün gece eksi 22 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi.
Ardahanlılar otomobillerini soğuktan korumak için halı kilim ve battaniyelerle kapatırken, yayalar yürümekte güçlük çekti.
Doğalgaz ve elektrik faturalarının arttığına dikkat çeken vatandaşlar, bölge şartlarının zor olduğunu ve yetkililerden bölgeye has destek yapılması gerektiğini belirttiler. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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