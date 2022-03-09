Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... "Sanki Sibirya'da yaşıyoruz" - Son Dakika
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Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... "Sanki Sibirya'da yaşıyoruz"

09.03.2022 10:00

Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı.

Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... "Sanki Sibirya'da yaşıyoruz"

ARDAHAN Ardahan'da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk havalar etkili olmaya başladı. Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi.

Ardahan'da tahmin edildiği gibi Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Kent'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece -18 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da -11,5, Çıldır'da -16,6, Posof'ta -7, Damal'da -12 ve Hanak'ta -11,8 dereceyi gösterdi.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dondurucu soğukların yeniden başladığını söyleyen Metin Sarıçam, "Sibirya'da yaşıyoruz. Mart ayı gelmiş ama halen daha eksi 27, eksi 28 dereceyi gören sıcaklıklar var" dedi.

Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... Sanki Sibirya'da yaşıyoruz
Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... Sanki Sibirya'da yaşıyoruz
Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... Sanki Sibirya'da yaşıyoruz

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Ardahan, Göle, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... 'Sanki Sibirya'da yaşıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da soğuk havalar etkili olmaya başladı... "Sanki Sibirya'da yaşıyoruz" - Son Dakika
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