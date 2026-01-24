Ardahan\'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Ardahan Valiliği, "TC Ardahan Valiliği" adlı resmi sosyal medya hesabında yer alan kurumsal logosunu değiştirdi. Eski logoda bulunan Türk Bayrağı, Ardahan Tarihi Kalesi, karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi köprü kaldırılırken, yerine kar ve yaprak simgelerinin yer aldığı yeni bir logo kullanıma alındı.

YENİ VALİNİN KARARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli döneminde alınan bu karar, kentte geniş yankı uyandırdı. Logo değişikliğinin sessiz sedasız yapılması ise tepkileri artırdı.

KENT İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim, yeni logonun Ardahan'ın doğasını ve kış turizmini temsil ettiğini savunarak değişikliği olumlu karşıladığını dile getirdi. Ancak birçok vatandaş ve sosyal medya kullanıcısı, eski logonun kentin tarihi, kültürel ve milli değerlerini daha güçlü yansıttığını belirterek kararı sert bir dille eleştirdi.

İşte eski ve yeni logo;