Lise öğrencileri ürettikleri ev tekstil ürünlerini desenlerle süsleyip pazarlıyor - Son Dakika
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Lise öğrencileri ürettikleri ev tekstil ürünlerini desenlerle süsleyip pazarlıyor

12.08.2022 13:10

Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, ürettikleri ev tekstil ürünlerini devletin makine desteğiyle desenlerle süsleyerek satışa sunuyor.

Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, ürettikleri ev tekstil ürünlerini devletin makine desteğiyle desenlerle süsleyerek satışa sunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında sunduğu "Eğitim Meslek Kazandıracak" projesi onaylandı ve okula yeni iki makine verildi.

Bu destekle makine sayısı 15'e çıkan atölyede daha önce yastık, yorgan, perde, nevresim takımı ve iş önlüğü üreten 40 öğrenci, artık el emeği göz nuru bu ürünleri 450 çeşit desenle süsleme imkanı buluyor.

Geçen yıl bölümden okulun döner sermayesine 400 bin lira kazandıran öğrenciler, kentteki okul ve iş yerlerinden gelen taleplere karşılık vermek için tatil döneminin yaşandığı bugünlerde de yoğun mesai yapıyor.

Okul müdürü Osman Erdem, AA muhabirine, yeni gelen piko dikiş makinesinin üretimlerine destek olduğunu söyledi.

"Bundan sonra talepleri daha rahat karşılamış olacağız"

Makinenin okula kazandırılmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, şunları kaydetti:

"Aslında bizim buradaki amacımız, kentteki küçük ve büyük tüm işletmelerin talebine ayrıntılı karşılık vermek. Bu makine ile bu imkana sahip oluyoruz. Burada ürettiğimiz başta yastık ve yorgan olmak üzere her ürüne daha çok desen verebiliyoruz. Bundan sonra inşallah talepleri daha rahat karşılamış olacağız. Ayrıca bu işte öğrencilerimiz de daha çok çeşit konusunda kendilerini yetiştirmiş olacak ve para kazanacaklar."

Bölüm şefi öğretmen Sevilay Erdem ise yeni makine desteğiyle ürünlerdeki desen çeşitliliğini arttırdıklarını anlattı.

Aldıkları siparişleri artık daha çok çeşitlendirdiklerini dile getiren Erdem, "Bu makine ile ip ve sargı yapılabiliyor. İlimizdeki küçük ve büyük işletmelerin taleplerine bundan sonra rahatlıkla karşılık verebileceğiz. Öğrencilerimiz de kendini geliştirme imkanı bulmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Medine Şahin de artık daha güzel desenler ve ürünler ortaya çıkardıklarından bahsederek, "Aynı zamanda kendimizi de geliştirmiş oluyoruz. Bu makine bizim için çok büyük bir imkan oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Ardahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri ürettikleri ev tekstil ürünlerini desenlerle süsleyip pazarlıyor - Son Dakika

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