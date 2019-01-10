Ardahan Gazetecilerden Buzla Kaplı Gölde Kutlama

Gazetecilerden buzla kaplı gölde kutlamaArdahan'da basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde kutladı.

Gazetecilerden buzla kaplı gölde kutlama



Ardahan'da basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde kutladı. Atlı kızaklarla taşınan gazetecilere gölün meşhur aynalı sazanı ikram edildi.



Çıldır Gölü kenarında kurduğu kıl çadır restoranda hizmet veren İlimdar Senem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yüzeyi buzla kaplı gölde kutlama düzenledi. Ardahan'daki gazetecileri göle davet eden Senem, restoranında kokteyl verdi. Kıl çadırdan yapılan restorana gelen gazeteciler, gölün orta noktalarına kadar atlı kızaklarla taşındı. Gazeteciler, atlı kızaklardan birinin devrilmesi sonucu buzla kaplı göle savruldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonunda gazetecilere, gölün meşhur aynalı sazanı ikram edildi.

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