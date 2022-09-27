KARS'TA 26 EV HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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KARS'TA 26 EV HASAR GÖRDÜ

27.09.2022 22:43

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (3)Ardahan'da saat 17.08'de meydana gelen deprem, hissedildiği Kars'ta da hasara yol açtı.

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (3)

Ardahan'da saat 17.08'de meydana gelen deprem, hissedildiği Kars'ta da hasara yol açtı. Kars'ta ilk belirlemelere göre merkeze bağlı Küçükboğatepe köyünde 1, Akyaka ilçesi Esenyayla köyünde 9, Selim ilçesi Karaçayır köyünde 2 ve Gelinalan köyünde 1, Susuz ilçesi Kayadibi 5, Ortalar köyünde 2, Büyük Çatak köyünde 5 olmak üzere toplam 25 ev ve 1 ahırın hasar gördüğü öğrenildi. Bölgede endişe yaratan deprem sonrası AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Deprem sonrası Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de 30 personel olası ihbar ve durumlar için hazır bekletiliyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KARS'TA 26 EV HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARS'TA 26 EV HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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