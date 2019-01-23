Son Dakika Haberleri: Ardahan Valisi Masatlı Posof İlçesini Ziyaret Etti

Ardahan Valisi Masatlı Posof İlçesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentin Posof ilçesini ziyaret edip çeşitli incelemelerde bulundu.

Ardahan Valisi Masatlı Posof İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentin Posof ilçesini ziyaret edip çeşitli incelemelerde bulundu.

Patnos'taki ziyaretlerine ilk olarak kaymakamlıktan başlayan Masatlı, belediye ve adliye başta olmak üzere birçok kurumu ziyaret etti.

Kaymakam Enven Yılmaz'dan ilçe hakkına bilgi alan Masatlı, esnaf ziyaretinde de bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Masatlı, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bir süre önce Ardahan Valisi olarak göreve başladığını ifade ederek, "Daha önce Göle ve Çıldır ilçelerimize ziyaretlerde bulunduk. Bugün ise Posof ilçemizi ziyaret edip Posoflularla tanışmak istedik. Posof bizim için önemli bir ilçemiz. Serhat ilçemiz Posof'u ziyaret etmekten mutlu olduk."

Vali Masatlı, Türkgözü Sınır Kapası ve askeri birlikleri ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:09 Kaynak: AA

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