Ardahan ve Kars\'ta Karla Mücadele

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması devam ediyor.

Ardahan'ı Kars'a bağlayan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle buzlanma etkili oluyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, söz konusu yolda ulaşımın aksamaması için greyder ile bıçaklı kamyonlarla çalışma yürütüyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde çalışma yapan ekipler, yer yer gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.