Ardanuç'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçede esnaflık yapan vatandaşlar sabah iş yerlerini açtıklarında hırsızlık olayını fark ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Ardanuç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli, Ardanuç ilçe çıkışında bulunan Cehennem Deresi mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 milyon liranın üzerinde para ve çeşitli ziynet eşyalarının ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.