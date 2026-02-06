Ardanuç'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Turgay Demir hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ustalar Köyünde meydana geldi. Turgay Demir yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sabah saatlerinde olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Nurbay USTA - Kamera: ARTVİN,
