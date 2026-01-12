Arguvan\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve solüsyon çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, yollardaki kar birikintilerini ise iş makineleri yardımıyla temizliyor.
