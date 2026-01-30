Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Arhavi'de Apartman Çatısında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?