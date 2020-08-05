Arı sokan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Altıkulaç köyü Çölmek Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Murat Tığlı'yı evinin bahçesinde oturduğu sırada arı soktu.

Tığlı'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.

Köydeki bir araçla Hacıveli mevkisine kadar götürülen ve burada ambulansa nakledilen Murat Tığlı, Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tığlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.