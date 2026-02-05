Arıkan'dan Deprem Taziyesi ve Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Arıkan'dan Deprem Taziyesi ve Çözüm Vurgusu

Arıkan\'dan Deprem Taziyesi ve Çözüm Vurgusu
05.02.2026 14:16
Saadet Partisi Başkanı Arıkan, Malatya'da deprem sonrası sorunlara dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, bir otelde düzenlenen "Medya Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem bölgesinde sorunların halen devam ettiğini savunan Arıkan, şunları kaydetti:

"İnsanlığın yaratılışından bu tarafa ve kıyamete kadar deprem bir gerçek, bunu biz yaşayacağız. Bunun önüne geçme şansımız yok. Depremleri engellemek gibi insanoğlunun elinde bir teknik, bir yetenek yok ama depremden doğan zararları engellemek için birçok metot var. Bu sorunu aşabilmiş birçok ülke var. Bugün biz hala bunları konuşmamız, bunların çözümünü 2026 Türkiye'sinde bulamamamız bizim muhalefet olarak şikayet ettiğimiz hususlardan bir tanesi."

Program, soru-cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: AA

