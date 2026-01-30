Arıkan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Değerlendirme - Son Dakika
Politika

Arıkan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Değerlendirme

Arıkan ve Dervişoğlu\'ndan Ortak Değerlendirme
30.01.2026 17:54
Saadet ve İYİ Parti liderleri, ekonomik ve dış politikayı görüşmek için bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Arıkan'a teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye'nin önemli meselelerini konuştuklarını belirten Dervişoğlu, "Ekonomiyi konuştuk, emekliyi konuştuk, dul ve yetimi konuştuk, onlara reva görülen aylıkları konuştuk. Toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçiyi konuştuk, hayal kuramayan gençlerimizi konuştuk. Bunların müsebbiplerinin kimler olduğunu ve sorunların çözümü için neler yapılması gerektiğini de karşılıklı olarak müzakere ettik." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, dış politikaya dair değerlendirmede bulunduklarını dile getirerek, "Terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye hayalimizi müştereken paylaştık. Ayrıca İran'da yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerimizi birbirimize ifade ettik. İran'ın kendi geleceğini tayin eden bir ülke olma vasfını sürdürmesi gerektiğini ve Birleşmiş Milletlerin uluslararası kurumları gerekirse devreye sokmak konusundaki beklentimizi ifade ettik ve İran'ın kendi egemenlik haklarını yine kendisinin muhafaza etmesi gerektiği hususunda da hemfikir olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Milli hassasiyet alanlarının, provokasyon yapılmaya elverişli alanlara dönüştürülmemesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye düşmanlarına fayda temin edebilecek, onların istifade edecekleri alanların açılmasına vesile olabilecek söylemden, eylemden azami ölçüde uzak durulması gerektiği hususunu da paylaştık." dedi.

"Meclis'te yapacağımız çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yeniden genel başkan seçilen Dervişoğlu'na başarılar diledi.

Türkiye'de ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Gerek içerideki iktidarın 20 yılı aşkın süredir uyguladığı politikaların ortaya çıkarttığı neticelerin onarılması zor hatalara yol açması, gerek bölge ülkelerinde yaşanan hadiselerin hızlı bir şekilde cereyan ederek Türkiye'nin etrafındaki çemberin hızlı bir şekilde daralması, siyasi partiler arasındaki münasebetlerin daha da önem arz ettiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gerek içeride muhalefet partileri olarak Meclis'te yapacağımız çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk gerekse dış politikada iktidarın yapmış olduğu hataları hem değerlendirdik hem de iktidara hangi çağrıları yaptığımızda bu hatalardan dönecekler, onların müzakeresini yaptık. İlerleyen dönemlerde de iki parti arasındaki müzakerelerin devam etmesi noktasında bir mutabakat sağlandığını ifade etmiş olayım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dış Politika, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Değerlendirme - Son Dakika

SON DAKİKA: Arıkan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Değerlendirme - Son Dakika
