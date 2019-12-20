Arınç: "Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir" - Son Dakika
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Arınç: "Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırım destekçisi Avusturyalı bir haine verildiğini söyledi.

Arınç:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırım destekçisi Avusturyalı bir haine verildiğini söyledi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez planlanan ve Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Nobel ödülü bir haine verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Tek başına bir devlet başkanı olarak bunu yanlış bulduğunu ifade etti. Bu hainliği affetmeyeceğini söyledi. Ancak yalnız kaldığımızı çok acı bir şekilde gördük. Srebrenitsa soykırımı hemen hemen dünya tarafından oy birliği ile tanınmışken, arkasından gördüğümüz bu Nobel ödülünün takdim edilmesi, hepimizi üzmüştür. Türkiye asil tavrını çok güzel ortaya koymuştur. Ben de hayatını kaybeden 10 bine yakın Boşnak kardeşlerimizin ruhları şad olması temennisiyle beyaz papatyayı göğsüme taktım. Aliya İzzetbegoviç, 'Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın. Ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' diyor. Bu soykırımı hiç kimse bize unutturamaz. Ancak bugünlerde bir takım edepsizler, can havliyle Türkiye'de Ermenilere karşı soykırım uygulandığını, 1915'i örnek göstererek aleyhimizde kararlar almaya çalışıyorlar. Herkes bilsin ki, Türkiye'nin tarihinde bir soykırım utancı yoktur. Peter Handke'ye verilmiş olan ödül İsveç'in çok büyük ayıbıdır. Bunu reddetmek üzere Türkiye'de veya dünyada belki de bir büyük kampanyanın başlatılmasını temenni ediyoruz" dedi.


45 yıllık bir siyasetçi olarak kitap yazdığını ifade eden Arınç, "Ben siyasi hayatımı 3 bölüme ayırıyorum. Birinci, rahmetli Erbakan ile olan 30 yıllık arkadaşlığım. Ben oğlu mesabesindeyim. Ama 21 yaşından itibaren onun yanında bulundum. O dönemi benim Ege'deki lakabım olan 'Arınç Küçük Erbakan' kitabımda topladım. İkincisi AK Parti dönemimdi. Üçüncüsü ise aktif siyasetten ayrılırken, neler yaşadım neler gördüm. Tabi hepsini yazmaya elim varmayacak da. Onları yazacağım. Allah kitapsız bırakmasın. Ankara'daki kitap fuarında Rus büyükelçisi vardı 'biz ehli kitabız' diye konuşmaya başladı. Geçen de Putin 'Müslümanlar kardeştir' diye ayet okumasını dinlemiştik. Yani Putin'den, Rus büyükelçisinden Müslümanlık öğrenecek hale geldik. Şu halimize bakın. Vay bize" diye konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Ulaşımı daha kolay olması gerekçesiyle böyle bir fuara imza attık. 10 gün boyunca kültür şöleni olarak devam edecek. 125 yayın evini ve 200 yazarı kitapseverlerle buluşturacağız. Kütüphanelerimizden kitap alan tüm kitap dostlarımıza 2 binişlik metro ve otobüs kartı hediye ediyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından protokol mensupları stantları gezerek kitapları inceledi. - BURSA

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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