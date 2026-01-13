Arınç'tan Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Arınç'tan Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı

13.01.2026 12:03
Bülent Arınç, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasını eleştirerek yeni bir kurum kurulmasını önerdi.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasının Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Bu son derece üzücü tablo karşısında ivedilikle somut adımlar atılmalıdır. Mevcut kurum bu konuda yetersiz kalıyor ise doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile aktif, hassas ilişkiler kurabilecek, konunun uzmanlarından oluşan ve bu konunun üzerine büyük bir özveri ile gidebilecek yeni bir kurum ihdas edilmelidir" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşması maalesef ülkemizin en büyük sorunlarından biridir.

2014 yılında Başbakan Yardımcısı olarak benim başkanlığımda 8 bakanımızın da (Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Sağlık Bakanı) katılımıyla Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştu. 2016 yılına kadar yaptığımız çalışmaların neticelerini o dönem somut olarak görmüş ve oldukça da mesafe kaydetmiştik. İlerleyen yıllarda kurum, yeni düzenlemeler ile tekrar yapılandırılarak çalışmalarına devam etmiştir. Son olarak Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu adını almış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir. Ancak günümüzdeki tablodan anlaşılıyor ki bu çabalar yetersiz kalmıştır ve geldiğimiz nokta endişe vericidir. Kurul, çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Bu son derece üzücü tablo karşısında ivedilikle somut adımlar atılmalıdır. Mevcut kurum bu konuda yetersiz kalıyor ise doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile aktif, hassas ilişkiler kurabilecek, konunun uzmanlarından oluşan ve bu konunun üzerine büyük bir özveri ile gidebilecek yeni bir kurum ihdas edilmelidir."

Kaynak: ANKA

