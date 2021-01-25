Arıza 19.Bölüm Ön İzleme - Son Dakika

Çin aşısı parti parti Türkiye'ye geliyor! Peki, ülkemizde aşılama süreci nasıl olacak?

"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

Mahalle muhtarı, sigarayı bırakanlara bir çuval patates hediye edecek

Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı