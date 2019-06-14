Son Dakika Haberleri: Arjantin'de cunta döneminde 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, 40 yıl sonra dayısını buldu
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Arjantin'de cunta döneminde 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, 40 yıl sonra dayısını buldu

51 dakika önce

Askeri cunta döneminde bebekken gizli servis tarafından anne-babası kaçırılan Javier Darroux Mijalchuk, 40 yıl sonra DNA testiyle biyolojik ailesine ulaştı.

Arjantin'de cunta döneminde 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, 40 yıl sonra dayısını buldu, System.String[]

Arjantin'de askeri cunta döneminde bebekken gizli servis tarafından anne-babası kaçırılan Javier Darroux Mijalchuk, 40 yıl sonra DNA testiyle biyolojik ailesine ulaştı.

Javier Darroux Mijalchuk, Buenos Aires'te annesi ve babası kaçırıldığında 4 aylıktı. Daha sonra bir aile tarafından evlat edinildi.

Darroux, birkaç yıl önce gerçek kimliğini araştırmaya başladı ve insan hakları örgütü Plaza de Mayo Büyükanneleri'nden yardım istedi.

Plaza de Mayo Büyükanneleri, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde öldürülen ya da kaçırılan muhaliflerin çocuklarının izini sürüyor.





Bulunan 130. çocuk

Örgütün DNA testleriyle bulduğu 130'uncu çocuk olan Darroux, basın toplantısında 40 yıldır kendisini arayan dayısı Roberto Mijalchuk'a teşekkür etti.

Darroux, "Kimliğimi geri almak, benim için anne ve babama saygı ve ruhumun okşanmasının yanı sıra anılar gerçek ve adalet için bir simgedir. Bu simgeyi bir anla tarif etmem gerekirse, dayımın 40 yıl beni aradıktan sonra 'Javi sen misin?' deyip bana daha önce hiç kimsenin sarılmadığı gibi sarılmasıdır" dedi.

Javier Darroux Mijalchuk şimdi, kaçırıldığı dönemde hamile olan annesi Elena Mijalchuk ve babası Juan Manuel Darroux'nun akıbetini öğrenmeye çalışacağını söyledi.

Arjantin'de askeri cunta döneminde yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü.

Plaza de Mayo Büyükanneleri'nin lideri Estela de Carlotto da 2014'te kendi kayıp torununa ulaşmıştı.

Bundan bir yıl sonra grubun kurucularından Delia Giovanola, DNA testiyle torununu bulmuştu.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:39 
Buenos Aires, Arjantin, Anne, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında "Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü! "27 yaşımda göğüslerimi aldırdım, hayatım kurtuldu" Trump, en yakınında yer alan isim olan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bırakacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:30:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'de cunta döneminde 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, 40 yıl sonra dayısını buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]