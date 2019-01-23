Arjantinli Futbolcu Sala'yı Taşıyan Uçağın Kaybolması
1 saat önce
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala
'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı. Guernsey Polis
Teşkilatından yapılan açıklamada, kayıp uçakla ilgili aramaların ikinci gününde yoğun çabalara rağmen ipucuna rastlanmadığı belirtildi.
Kaybolan uçağın pilotunun adının David Ibbotson olduğu, arama çalışmalarına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın ise sabah yapılacak toplantının ardından alınacağı vurgulandı. Söz
konusu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa
'nın Nantes
şehrinden Galler
'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi
üzerinde kaybolmuştu. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere
Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:34 Kaynak: AA
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